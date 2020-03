Kayserili muhtarlardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Kayserili muhtarlar, Suriye'nin İdlib kentine yönelik başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için ortak basın açıklaması yaptı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik tehdit ve tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı her zaman mücadele ettiği gibi, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu kaynağında önlemek, bölgenin rahatı, huzuru, güvenliği, akan kanın durması, bölgeye bir an önce barışın gelmesi amacıyla milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla 'Bahar Kalkanı Harekatına' başlamıştır. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sorgulamak, sınır güvenliğimizi yok saymak anlamına gelmektedir. Çeşitli ülkelerin terörist gruplar lehine yaklaşımları ve bölgesel istikrarsızlığı desteklemeleri, bu mücadeleyi çoğu zaman tek başımıza verdiğimizi göstermiştir. Milletimiz her daim ferasetli duruşuyla devletinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Biz de Kayseri Muhtarları olarak bu aziz milletin bir parçası olmakla iftihar ediyoruz. Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünyanın sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye sesiz kalmamıştır. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde geleceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Türkiye bir barış ülkesidir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın anahtarıdır. Yolumuza çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen, milli güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz" dedi.



Karakaya, hava saldırısını gerçekleştirenlerin Bahar Kalkanı Harekatı ile cevabı en sert şekilde aldıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Fedakar ecdadımızın ve kahraman şehitlerimizin emaneti bu cennet vatana, her şart da sahip çıkacağımızı, devlet millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza vereceğimizi bir kez daha dünyaya haykırıyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi vatandaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kıyan zalim bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdüler. Alçakça kalleşçe yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamızı hiç kimse beklemesin. Devletimiz ve ordumuz, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Bu acımasız saldırıyı gerçekleştirenler, onları destekleyenler Bahar Kalkanı harekatıyla bu bedeli en ağır şekilde ödemişlerdir. Yapılan ateşkes antlaşmasını olumlu görüyoruz. Devletimizin aldığı kararların arkasında ve destekçisiyiz. Bizler millet olarak her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz, mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıklarımız biter. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, sabırlı ve dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Kayseri Muhtarları olarak, Başkomutanımız, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma, polis ve güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın altında kenetlendik. Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Kayseri Muhtarları olarak alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cephede savaşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmet Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Cenabıhak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, kahraman ordumuzu muzaffer kılsın. Cenab-ı Hakk, yar ve yardımcıları olsun." - KAYSERİ