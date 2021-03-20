Kayserili müzisyenden 'Mutasyon' şarkısı - Son Dakika

Kayserili müzisyenden 'Mutasyon' şarkısı

20.03.2021 15:10
Kayserili müzisyenden 'Mutasyon' şarkısı, System.String[]

Kayseri'de 30 yıldır müzisyenlik yapan 45 yaşındaki Armağan Kaya, mutasyonlu virüs şarkısı besteledi.

Kayseri'de 30 yıldır müzisyenlik yapan 45 yaşındaki Armağan Kaya, mutasyonlu virüs şarkısı besteledi.

Pandeminin başlangıcında da 'Dandini Dandini Ettiniz' adlı şarkıyı besteleyen müzisyen Armağan Kaya, son dönemde Türkiye'de de görülen mutasyonlu virüs için 'Mutasyon' isimli bir şarkı daha besteledi. Pandemi döneminde müzisyenler olarak zor durumda olduklarını söyleyen Kaya, yetkililerden kendileri için yardım etmelerini istedi.

1 senedir müzisyenler olarak düğünlere gidemediklerini ve zor durumda olduklarını söyleyen Armağan Kaya, "Daha önce de Türkiye'de virüs ilk görüldüğü zaman da 'Dandini Dandini Ettiniz' diye bir eser yapmıştım zaten virüs parçası olarak. Daha sonra da mutasyon oldu ve ben de arkasından bir de mutasyon eseri yaptım. Virüsten çıkamadığımız için mutasyona uğradık diye esinlendim ve bu eseri yaptım. Bizler müzisyenler olarak olarak aşağı yukarı 1 senedir düğünlere gidemiyoruz. Ben de dahil bütün müzisyen arkadaşlarımızla birlikte çok çaresiz durumdayız. Bizim evimizin kirası, elektriği, suyu var. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Devlet desteği olarak bin TL bir destek alıyoruz o da bu ay son olacak. Yetkililere müzisyenler olarak sesimizi duyurmak istiyoruz ki gerçekten çok zor dönemlerden geçiyoruz. Bunalım içerisindeyiz. Ben de bu durumlardan esinlenerek 'Mutasyon' şarkısını yaptım. Bizler düğün salonlarının bir an önce açılmasını istiyoruz çünkü bizim de düğünlere gitmemiz lazım. Çocuklarımız var ve çok zor durumdayız. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayserili müzisyenden 'Mutasyon' şarkısı

Kayseri, Pandemi, Türkiye, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserili müzisyenden 'Mutasyon' şarkısı - Son Dakika


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