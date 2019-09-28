Kayserili öğenciler Tunceli'yi gezdi

Tunceli Vali Vekili Selçuk Yosunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında kente gelen öğrenci ve öğretmenleri ile görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Kayseri'den gelen 45 öğrenci ve öğretmenleri, Yosunkaya'yı makamında ziyaret etti.

Yosunkaya, ziyaretçileri Tunceli'de misafir etmekten son derece mutlu olduklarını dile getirerek, "Kayseri'den Tunceli'ye gelmenizi, Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız, kültürler arası tanışma, dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açsısından son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ailelerine ve Kayserililere selam gönderen Yosunkaya, "İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Kayseri illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır." dedi.

Yosunkaya, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden öğrenciler, ardından kentten ayrıldı.