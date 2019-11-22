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Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e girdi
6 saat önce
Türkiye Öğretmenler Kupasında Basketbol 3X3 takımı ilk 4 takım arasında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
Türkiye Öğretmenler Kupasında Basketbol 3X3 takımı ilk 4 takım arasında kaldı.
Türkiye Öğretmenler Kupası'na katılan Basketbol 3X3 takımı Yalova'yı 14-13, Hatay'ı 18-15, Samsun'u 21-18 yenerek grup birincisi olarak çıktı.
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