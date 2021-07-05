Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı

30 Haziran ve 4 Temmuz tarihinde Antalya'da düzenlenen Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili okçular büyük başarı göstererek Milli Takım seçmelerine alındı.
Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda;
Klasik Yay Kadet Kadınlar Kategorisinde Fatma Maraşlı
Klasik Yay Kadet Erkekler Kategorisinde Kamil Türkmen
Klasik Yay Kadet Karışık Takım Kategorisinde Fatma Maraşlı ve Kamil Türkmen
Klasik Yay Kadet Erkek Takım Kategorisinde Kamil Türkmen, Mevlüt Mert Akay ve Kutay Tek
Makaralı Yay Kadet Karışık Takım Kategorisinde İrem Ocakçı ve Yunus Emre Arslan
Makaralı Yay Kadet Erkekler Kategorisinde Yunus Emre Arslan 692 Puanla Milli Takım baraj puanını geçmiş ve sıralama turunu 1. bitirdi.
Yarışmada büyük başarı gösteren Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen ve Yunus Emre Arslan Milli takım seçmelerine alındı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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