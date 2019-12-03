Son Dakika Haberleri: Kayserili pastırmacılar: "Pastırmanın anavatanı Kayseri"
Son Dakika Güncel Kayserili pastırmacılar: 'Pastırmanın anavatanı Kayseri' - Son Dakika

Kayserili pastırmacılar: "Pastırmanın anavatanı Kayseri"

7 saat önce

Kayserili pastırmacılar, pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu söyledi.

Kayserili pastırmacılar:

Kayserili pastırmacılar, pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu söyledi. Kayseri'de 25 yıldır pastırmacılık yapan esnaf Tolga Korkut, Kayseri'nin havası, suyu ve baharatının pastırmayı daha kaliteli yaptığını ifade ederek, "Kayseri pastırması 1400'lü yıllardan beri şehrimizde yapılan bir üründür. Bu ürün, tüm Türkiye'de nam salmış bir ürün. Kayseri'nin havası, suyu, baharatı bu ürünün kaliteli ve sürdürülebilir bir ürün olması haline getiriyor. 1400'lü yıllardan beri bu işe devam ediliyor. Bu şehre özgü bir şey aslında. Bu damak tadıyla alakalıdır. Biz biraz daha yoğun baharatı severiz, pastırma doğrama şeklimiz farklıdır. Kayseri, pastırması ve sucuğuyla ünlü bir şehirdir" dedi.


12 yıldır pastırmacılık yapan Yasin Güzel ise pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu dile getirerek, Kastamonu pastırmasıyla çok büyük fark olduğunu iddia etti. Afyon sucuğunun Kayseri sucuğuyla da kıyaslandığını kaydeden Güzel, "Bu yıllardır kıyaslanan bir şey. Afyon'un sucuğuyla da Kayseri'nin sucuğu kıyaslanır. Ama Kastamonu'nun pastırmasıyla Kayseri pastırması arasında çok büyük farklar var. Kastamonu pastırması duman ve ateş isiyle kurutulan bir ettir. Ama Kayseri pastırması 'pastırma yazı' dediğimiz ayaz, Erciyes'in soğuğu gibi doğal pişirme yöntemiyle oluşan bir pastırmadır. Arada çok fark vardır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Tolga Korkut, Kastamonu, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yatağa mahkum yaşayan kanser hastası adam, 150 liralık nafaka borcunu ödeyemediği için iki kez hapis cezası aldı
Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 17:44:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserili pastırmacılar: "Pastırmanın anavatanı Kayseri"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]