Kayserili pastırmacılar yeni normalleşmedeki satışlardan memnun

Kayserili pastırmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile uygulanan yeni normalleşme sürecindeki satışlarından memnun.

Korona virüs tablosunda turuncu listede yer almasının ardından 65 ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının ve Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamalarının da kaldırılmasının ardından, Kayserili pastırmacıların satışlarında artış oluşmaya başladı. Hareketlilikten memnun olduklarını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, bu şekilde devam ederse ilerleyen dönemlerde oluşacak hareketlilikten umutlu olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz ay fiyatlarda bir zam olduğunu fakat şimdilik başka bir artış beklemediklerini ifade eden Yasin Güzel, "Şu anda pastırma ve sucuk fiyatlarında çok afaki bir artış yok ama geçtiğimiz aylarda bir zam yaşadık çünkü etin fiyatları arttı. Şu anda her şey rayında ilerliyor ve ileri dönemde bir zam görünmüyor. Sucuklarımız 50 TL'den başlıyor 90 TL'ye kadar çıkıyor, pastırmalarımız da 115 TL'den başlıyor 190 TL'ye kadar değişkenlik gösterebiliyor. Yeni normalleşme bizim satışlarımıza olumlu yansıdı çünkü eskiden Cumartesi günleri açamıyorduk. Aslında bizim açma yetkimiz var ama açtığımızda insanlar olmadığı için bir anlamı kalmıyordu. Şu anda Cumartesi günleri biraz daha gevşetildi ve iş yerlerimizi açabiliyoruz o da bizim için bir gelişme. Bir de zaten 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarımız kaldırıldı. Bu da bizim için çok güzel bir etken. İşlerimizde biraz kıpırdamalar var. Allah'ın izniyle böyle giderse biraz daha hareketlilik bekliyoruz işlerimizde" dedi. - KAYSERİ