Son Dakika Haberleri: Kayserili Sanayiciler vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini istiyor
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Kayserili Sanayiciler vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini istiyor

43 dakika önce

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, "Firma bazında ratingleme ve beyan esası yöntemi ile sicili temiz olan iyi mükellefler için vergi denetimlerinde ve vergi iade süreçlerinde pozitif ayrım yapılmalı" dedi.

Kayserili Sanayiciler vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini istiyor, System.String[]

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, "Firma bazında ratingleme ve beyan esası yöntemi ile sicili temiz olan iyi mükellefler için vergi denetimlerinde ve vergi iade süreçlerinde pozitif ayrım yapılmalı" dedi.

Kayseri Sanayi Odası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:20 
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