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Kayserili sanayicilerin 'İhracat Temsilcileri' için görüşmeleri başladı - Son Dakika

Kayserili sanayicilerin 'İhracat Temsilcileri' için görüşmeleri başladı

02.06.2021 20:26

Kayserili sanayicilerin 'İhracat Temsilcileri' için görüşmeleri başladı AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Aşı sırası gelmeyen fakat ihracat yapacak sanayicilerimizin aşı önceliği için Bakanlığımızla görüşmelere başladık" Kayserili sanayicilerin ihracat yaparken aşı sırasının...

Kayserili sanayicilerin 'İhracat Temsilcileri' için görüşmeleri başladı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu:

"Aşı sırası gelmeyen fakat ihracat yapacak sanayicilerimizin aşı önceliği için Bakanlığımızla görüşmelere başladık"

KAYSERİ - Kayserili sanayicilerin ihracat yaparken aşı sırasının gelmemesi nedeni ile yurt dışına çıkma engelinin önüne geçebilmek için görüşmelerin başladığını söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Aşı sırası gelmeyen fakat ihracat yapacak sanayicilerimizin aşı önceliği için Bakanlığımızla görüşmelere başladık" dedi.

Sanayicilerin ihracat için yurt dışına çıkmaları gerektiğini fakat aşı sıraları gelmediği için sıkıntı yaşadıklarını söyleyen İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Kayseri ülke genelinde hem istihdam açısından hem de ihracat açısından ses getirecek seviyede ve en önemli değer kalemlerimizden bir tanesi. Dolayısı ile burada insan gücümüz var. Türkiye'de makine, ekipman ve kapalı alan gücümüz ciddi manada hatırı sayılır bir büyüklüktedir. Sanayicilerimiz doğal olarak bu süreçte ihracat noktalarına ulaşmakta biraz daha rahat hareket ederken ham maddelerle ilgili ister istemez ciddi fiyat artışı ile karşılaştılar. Bu MDF'deki fiyat artışları, suntadaki fiyat artışları dünya genelinde bu ürünlerin fiyatları dolar bazında yükselince Türkiye'de de Kayseri'de de yükselmiş oldu. Bunu da geçtiğimizde içeride ürün temin edememe sorunları ile karşı karşıya kalmışlar. Çünkü mobilya ihracatımızda ciddi artışlar oldu. Bunun temin edilmesi ile alakalı biz değişik meslek grupları ile zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda bunu gündeme getirmişlerdi. Bu durumun ne olduğunu, ne aşamada olduğunu ve ürünü stoklayıp satmak istemeyen var mı? diye aramızda istişareler yapmıştık. Kendileri de haslaten buradaki sanayicilerimizin hakkını teslim ettiler. Kayseri'mizde ürünü stoklayıp, piyasaya sunmayan kimse ile karşılaşmadıklarını söylediler. Ancak burada bir takım sıkıntılardan bahsedildi. Bizde son dönemde gündemimizi çokça meşgul eden konuya bugün müdahil olma durumunda kaldık. Bu da şu ki; Sanayicimiz, ihracat yapan mobilyacımız zaman zaman ülkeleri ziyaret ederek, sipariş alıyorlar. Ödeme ve tahsilat yapıyorlar. Yurt dışındaki müşterilerini ziyaret ediyorlar. Ancak yaşlarının 30-40 olmasından ve henüz aşılanma sırasının gelmemesinden dolayı ürettiklerini sattıkları pazarlara gidemiyorlar. Aşı ile alakalı bilgi istiyorlar. Bu belgeler olmadığı için oralara gidilemeyince müşteri kaybı ile karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar. Bizde bu durumu ilgili bakan ve bakan yardımcılarımıza iletmek suretiyle bu sorunun çözülmesi için girişimlerde bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte şehrimizin ciddi manada dinamitlerinden biri olan mobilya sektörünü yurt dışında pazarlama, satış, temsilcilik noktasında o bölge gidip gelen sanayicilerimizin belirttikleri insan sayısı kadar oralarda aşı yapılması ile alakalı Sağlık Bakanlığımıza müracaat etmiş bulunuyoruz. Oradan gelecek haber ile de inşallah hem sanayicimize hem Kayserimize hem de ülkemize ihracat olarak yansıyacak. Bu manadaki girişimlerimiz eğer sonuç verir ise hepimiz mutlu olacağız" dedi.

Çopuroğlu, bu temsilcilerin yurt içinde pazarlama yapacak insanlar gibi düşünülebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu ihracat temsilcilerimizi yurtiçinde pazarlama yapan insanlarımız gibi düşünebiliriz. Yurtdışında ürünü, kataloğu ve müşteri ziyaretlerinde bulunmak isteyen sanayicilerimiz veya sanayicilerimizin yanında çalışan personelleridir. Beyaz yakalılar, mavi yakalılar kimler varsa bunların gideceği yerlerle alakalı aşı ile ilgili bir öncelik istiyorlar. Bunu Bakanlığımıza ilettik uygun görülürse bu çerçevede inşallah önümüzdeki günlerde güzel haberler gelir ise şehrimize, ülkemize özellikle sanayicimize ciddi manada katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü siz ziyaret etmedikçe bir başkası ziyaret ediyorsa mevcut piyasanın korunmasında biraz güçlük yaşanabilir. Bu kon uda bir çalışmamız var. İnşallah önümüzdeki günlerde netleşir diye umut ediyoruz."

Kayserili sanayicilerin 'İhracat Temsilcileri' için görüşmeleri başladı
Kayserili sanayicilerin 'İhracat Temsilcileri' için görüşmeleri başladı
Kayserili sanayicilerin 'İhracat Temsilcileri' için görüşmeleri başladı
Kayserili sanayicilerin 'İhracat Temsilcileri' için görüşmeleri başladı

İstihdam, AK Parti, Kayseri, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayserili sanayicilerin 'İhracat Temsilcileri' için görüşmeleri başladı - Son Dakika Ekonomi


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