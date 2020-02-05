Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı - Son Dakika
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Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Özgür Çelik'in acı haberi baba evine ulaştı.

Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Özgür Çelik'in acı haberi baba evine ulaştı.

Piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in şehadet haberi, Develi ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan babaevine yetkililer tarafından ulaştırıldı. İlçe protokolü de şehidin ailesine taziyelerini iletmek için Çomaklı Mahallesi'ne geldi.

(İHA)

Çukurca, Hakkari, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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