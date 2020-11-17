- "Şehidim bugün düğününe geldik" - Son Dakika

"Şehidim bugün düğününe geldik"

Kayserili şehit son kez baba ocağında

KAYSERİ - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı'nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez, helallik alınması için son kez baba evine getirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı'na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Öğle namazını müteakip memleketi Kayseri'de defnedilecek olan şehit Sönmez'in naaşı, son kez helallik alınmak için Kayseri'deki baba evine getirildi.

Burada yakınlarına seslenen şehidin dayısı; "Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Onlar ölmedi' diyor. Ağlamak yok. Bugün, onun cennette düğünü var, bize ağlamak yok. Biz geldik, düğününe geldik bugün buraya. Bak, herkes geldi şehidim. Şehidimize hakkımız yok, çünkü o hakkını canıyla ödedi" ifadelerini kullandı.

Şehit Sönmez'in cenazesi daha sonra namazın kılınacağı Kalem Kırdı Cami'ne hareket etti.