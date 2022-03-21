Kayserili şiir severler etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserili şiir severler etkinlikte bir araya geldi

21.03.2022 20:23
Kayserili şiir severler etkinlikte bir araya geldi

Kayserili şiir severler 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kayserili şiir severler 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Kayseri Kültür ve Turizm Derneği, Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği (ANASAMDER) ve Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği (KAYSADER) tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılarak burada bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, bu gecenin hazırlanması için çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve şairin bir araya geldiğini söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri "Bizce şiir mutlak hakikati arama işidir" diye tanımladığını vurgulayan Dursun, "Bu anlamlı günde kötülükler yok olsun, iyilikler artsın, aydınlansın tüm dünya." diye konuştu.

Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği (ANASAMDER) Başkanlı Hayriye Veziroğlu ise Türk sanat dallarıyla ilgilenen sanat severleri tek çatı altında toplamak için dernekleştiklerini belirtti.

Sanat ve sanatçı yararına programlar yaptıklarının altını çizen Veziroğlu, şiir buluşmasının da bu programlardan biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar şiirlerini seslendirdi.

Aşık Çapanoğlu ise bağlamasıyla şairlere eşlik etti.

YORUMLAR
500
Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi Son dakika haberleri... Polislerden down sendromlu Büşra'ya sürpriz Son dakika haberleri... Polislerden down sendromlu Büşra'ya sürpriz

Edebiyat, 21 Mart, Turizm, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayserili şiir severler etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:59 Azra'nın katili cinayeti işlemeden önce "Kafanın neresine vurursan bayılır" diye arama yapmış
19:55 9 yaşındaki çocuk, annesini beklediği esnada tanımadığı kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı
19:48 Teneffüste fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci kap krizi geçirerek yaşamını yitirdi
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 20:29:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserili şiir severler etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement