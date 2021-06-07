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Kayserili sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 13 madalya aldılar - Son Dakika

Kayserili sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 13 madalya aldılar

07.06.2021 13:32
Kayserili sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 13 madalya aldılar, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen U23 ve Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonasına Kayseri'yi temsilen katılan sporcular 4 Altın, 7 Gümüş, 2 Bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen U23 ve Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonasına Kayseri'yi temsilen katılan sporcular 4 Altın, 7 Gümüş, 2 Bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

U23 ve Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası 4 - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa'da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan sporcular U23 yaş kategorisinde Ömer Amaçtan; 3000m ve 5000m Altın Madalya, Ramazan Baştuğ 3000m Gümüş Madalya, Büyükler kategorisinde Ramazan Barbaros 1500m Altın Madalya, Süleyman Bekmezci 1500m Gümüş Madalya, Turgay Bayram 3000m Engel de Gümüş Madalya, Ömer Amaçtan 3000m Gümüş Madalya, 5000m Bronz Madalya ve Ersin Tekal 3000m Engel de Bronz Madalya, Büyük Bayanlar kategorisinde Sümeyye Erol 5000m Altın Madalya, Burcu Subatan 1500m, 3000m Gümüş Madalya ve Elif Dağdelen 3000m Engelde Gümüş Madalya'nın sahibi oldu.

Bu sonuçlar ile sporculardan Ömer Amaçtan ve Ramazan Baştuğ 8- 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Estonya Tallin'de gerçekleştirilecek olan U23 Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyonada elde ettikleri dereceler ile büyük başarıya imza atan diğer sporculardan Ramazan Barbaros, Ömer Amaçtan, Turgay Bayram, Ramazan Baştuğ, Süleyman Bekmezci, Sümeyye Erol, Burcu Subatan ve Elif Dağdelen ise 26 - 27 Haziran 2021 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde yapılacak Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri dereceler ile Kayseri'yi ve Türkiye'yi Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında temsil etme hakkı kazanan sporcuları ve antrenörleri Kemal Koyuncu, Serdar Sırma Aydoğan, Zehra Polat Şarvan, Süleyman Altınoluk ve Sedat Bozbay'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 13 madalya aldılar
Kayserili sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 13 madalya aldılar

Atletizm, Türkiye, Kayseri, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserili sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 13 madalya aldılar - Son Dakika Spor


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