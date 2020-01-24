Kayserili sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Wushu Kungfu Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonasına ilk defa katılan Kayserili sporcular damga vurdu.



15-30 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan 39 ilden 1100 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayserili sporcular dikkat çekti.



Veteran bayanlar kategorisinde mücadele eden Ayşegül Kılıç Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, U-22 55 kg bayanlar kategorisinde yarışan sporcu Handenur Şahin üçüncü oldu. Ayrıca Kayserili sporculardan Arzu Kırboğa, Betül Aleyna Özdemir, Dilara Dursun, Selcen Özkan kategorilerinde beşinci oldu. Başarılı sporcular 19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcuları ve antrenörleri Ayşegül Kılıç'ı tebrik ederek, katılacakları Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ