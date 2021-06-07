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Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu - Son Dakika

Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu

07.06.2021 17:51
Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği İşitme Engelliler Tekvando Poomsae şampiyonasına Kayseri'den 12 sporcuyla katılan Kılıçayspor Kulübü 5 Altın, 5 Gümüş ve 6 Bronz ile toplamda 16 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği İşitme Engelliler Tekvando Poomsae şampiyonasına Kayseri'den 12 sporcuyla katılan Kılıçayspor Kulübü 5 Altın, 5 Gümüş ve 6 Bronz ile toplamda 16 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası Ankara Sincan Kapalı Spor Salonun da tamamlandı. Ankara'nın Sincan Kapalı Spor Salonunda 6 Haziran günü gerçekleştirilen şampiyonaya Mutlu Yüzler projesi kapsamında katılan Kılıçayspor Kulübünün 12 sporcusu madalya için ter döktü.

MADALYALARA KAYSERİ DAMGASI

Kılıçayspor Kulübü ve Mutlu Yüzler projesi kapsamında katılan sporcuları şampiyonaya Antrenörler Ayşegül Kılıç Bolat ve Arzu Bayram Eser hazırladı. Pandemi sürecinde yaşanan olumsuz şartlara rağmen çalışmalarına antrenörleri nezaretinde devam eden sporcular "İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonasına aldıkları madalyalarla damga vurdu. Şampiyonada Kayserili sporcular 5 Altın, 5 Gümüş ve 6 Bronz ile toplamda 16 madalya kazandı.

"ENGELLERİ SPOR VE SEVGİYLE AŞIYORUZ"

Kayseri'de 4 yıldır faaliyet gösteren Kılıçayspor Kulübü ve Tekvando Milli Takım Atrenörü Ayşegül Kılıç Bolat şampiyonaya disiplinli ve azimle öalıştıklarını söyledi. Bolat" Amacımız işitme engelli sporcuları tıopluma kazandırmak ve onlarında birey olarak toplum içerisinde yaşamalarını sağlamaktı. Mutlu Yüzler Projesi kapsamında engelli sporcuları bünyemize toplayarak onlara sporla sağlıklı yaşam sunmaktı. Bu tür geniş çaplı organizasyonlarla işitme engelli bireylerinde başarılı olacaklarını kendilerine ve ailelerine kanıtlamalarını sağladık. Pandemi sürecinde özverili olarak çalıştık. Sporcularım da bu süreçte disiplinli çalışmalarının karşılığını Türkiye şampiyonasında hak ettikleri madalyalarla aldılar. Sporcularımın hepsinin ayrı ayrı alınlarından öperek kutluyorum" dedi. Sporcularına antrenmanlarda sadece sportif bilgiler değil, hayatlarına toplum içerisinde devam etmeleri için bilgilerde verdiğini belirten Milli antrenör Ayşegül Kılıç Bolat, " Antrenmanlarda sporculara sportif bilgiler yüklerken,aynı zamanda karakterlerinin oluşmasında faydalı olacak dokunuşlarda ekliyoruz. Başta sevgi ve saygı olmak üzere insani duyguların yaptıkları Tekvando sporunun önünde olması gerektiğini anlatıyoruz. Kısacası, engelleri spor ve sevgiyle aşıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonasına Kılıçayspor Kulübü adına katılan 12 sporcu'da sadece üçü şampiyonadaki klasmanında rakip olamadığı için müsabakaya çıkmadı ve madalya alamadı. Geriye kalan 9 sporcu ile toplamda 16 madalya aldı. Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:

Aleyna Çelik, 1 Altın 1 Gümüş madalya, Mehmet Ayata, 1 Altın 1 bronz madalya, Hasan Hüseyin Maya, 1 Altın, 1 Bronz madalya, Davut Maya, 1 Altın 1 Gümüş madalya, Halit keklikoğlu, 1 Altın, 1 Gümüş madalya, Arzu Baykara, 2 Gümüş madalya, Aslıhan Savan Kuş, 2 Bronz madalya, Betül Orhan ve Halim Savan 1 Bronz madalya almaya hak kazandı. - KAYSERİ

Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu
Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu
Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu
Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu

Spor Federasyonu, Kayseri, Türkiye, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserili sporcular madalyalara ambargo koydu - Son Dakika Spor


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