Kayserili sporcular Samsun'dan 19 madalya ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserili sporcular Samsun'dan 19 madalya ile döndü - Son Dakika Spor

Kayserili sporcular Samsun'dan 19 madalya ile döndü

7 saat önce

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasında Kayseri'yi temsilen katılan sporcular şampiyonaya damga vurdu.

Kayserili sporcular Samsun'dan 19 madalya ile döndü, System.String[]

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasında Kayseri'yi temsilen katılan sporcular şampiyonaya damga vurdu.


18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen, 10 ilden 400'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayserili sporcular 10 altın, 2 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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