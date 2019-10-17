Son Dakika Haberleri: Kayserili sporcular ve antrenörler Arzu Sayan Milli takım kampında
Son Dakika Spor Kayserili sporcular ve antrenörler Arzu Sayan Milli takım kampında

Kayserili sporcular ve antrenörler Arzu Sayan Milli takım kampında

1 saat önce

Kasım ayında yapılacak olan DEAF Olimpik Taekwondo Avrupa Şampiyonası için hazırlık kampına davet edilen Kayserili sporcular Türkan Teke ve Merve Çimen ile İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörlüğüne getirilen Arzu Sayan kampa gittiler.

Kayserili sporcular ve antrenörler Arzu Sayan Milli takım kampında, System.String[]

Kasım ayında yapılacak olan DEAF Olimpik Taekwondo Avrupa Şampiyonası için hazırlık kampına davet edilen Kayserili sporcular Türkan Teke ve Merve Çimen ile İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörlüğüne getirilen Arzu Sayan kampa gittiler.


Ankara Kızılcahamam'da 3 hafta boyunca kamp yapacak olan sporcular, kamp sonunda seçmelere katılacaklar. Seçmeleri başarıyla geçen sporcular DEAF Olimpik Taekwondo Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.


Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli takım kampına katılan taekwondo sporcularına ve milli takım antrenörlüğüne getirilen Arzu Sayan'ı tebrik ederek, katılacakları müsabakalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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