Son Dakika Haberleri: Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandıKAYSERİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan uzman çavuş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uzman Çavuş İlyas Kılıç memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan uzman çavuş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uzman Çavuş İlyas Kılıç memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. İlyas Kılıç'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir'de kılındı. Cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, askeri erkan, Kılıç'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Uzman Çavuş İlyas Kılıç'ın naaşı kılınan namazın ardından İldem mezarlığına defnedildi.

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Çukurca, Hakkari, Kayseri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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