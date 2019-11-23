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Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandıKAYSERİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan uzman çavuş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uzman Çavuş İlyas Kılıç memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
KAYSERİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan uzman çavuş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uzman Çavuş İlyas Kılıç memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. İlyas Kılıç'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir'de kılındı. Cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, askeri erkan, Kılıç'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Uzman Çavuş İlyas Kılıç'ın naaşı kılınan namazın ardından İldem mezarlığına defnedildi.
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