Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları - Son Dakika

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Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları
6 saat önce
Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları Kayserli vatandaşlar sağlık personellerine destek olmak için, camlardan ve balkonlardan çıkarak alkışladılar.
Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları
KAYSERİ - Kayserli vatandaşlar sağlık personellerine destek olmak için, camlardan ve balkonlardan çıkarak alkışladılar.
Kayseri'de son zamanlarda ülkede yaşanan korona virüs tedbirlerinden dolayı gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışan sağlık personellerine destek için vatandaşlar saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdiler.
Vatandaşların alkışlamaları sonucunda ortaya güzel görüntüler çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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