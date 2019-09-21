Son Dakika Haberleri: Kayserililer en çok gram altını tercih etti
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Kayserililer en çok gram altını tercih etti

1 saat önce

Kayseri'de vatandaşlar, çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişlerin ardından gram altına yöneldi.

Kayserililer en çok gram altını tercih etti, System.String[]

Kayseri'de vatandaşlar, çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişlerin ardından gram altına yöneldi. Sarraf Mustafa Zağlı, "Bu sene satışların büyük kısmını gram altın oluşturdu" dedi.


Kayseri'de, yaz sezonunda altın fiyatlarındaki yükselişle beraber, sarraflar en çok gram altın sattı. Kayseri'de sarraflık yapan Mustafa Zağlı, hem gurbetçilerin gelmesi hem de düğün sezonuyla beraber gram altın satışlarının artmasına neden olduğunu kaydetti.


Zağlı, "Gurbetçilerimiz Türkiye'nin harman yerine benzerler ve gurbetçilerimiz geldiği zaman düğün düzen işleri artar ve dolayısıyla da altın satışları artar. Bu sene de çeyrek altından ziyade gram altın çok satıldı. İnsanların alım gücüne göre hitap etmek zorundayız. Bazı vatandaşlarımız gram altından daha küçüğünü bile istiyorlar. İnsanlar bütçelerine göre hareket ediyorlar ama gurbetçiler geldiği zaman ülkemizdeki sektörlerde bir hareketlenme oluyor. Bu sadece altınla kalmıyor elbise satanından tutun da birçok sektöre etkisi oluyor. Gurbetçilerimiz gittiği zaman da işler ağırlaşıyor, altın alımları biraz daha düşüyor. Bu arada da kasabalarımızdan köylerimizden gelen vatandaşlarımız da tarladan elde ettiği birikimini getiriyor ve bahara doğru yapılacak düğünler için altın alıyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Reza Zarrab, Kayseri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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