Kayserililer Güne Karla Uyandı
2 saat önce
Kayseri'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Kayseri
'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Kayseri'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beraber vatandaşlar güne karla uyandı. Sabah
saatlerinde işe gitmek için uyanan vatandaşlar, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Bazı vatandaşlar da şemsiye ile kendini kardan korudu.
Karın yağması ile beraber çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, karın rahmet ve bereket olduğunu söyleyerek, yağışın devam etmesini istediklerini belirtti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:58 Kaynak: İHA
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