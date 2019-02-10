Kayserililer Sigarayı Bırakmak İçin Polikliniklere Akın Etti

İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın, Kayseri
'de 5 adet sigara bırakma polikliniği bulunduğunu söyleyerek, "2018 yılı içerisinde 6 bin 134 kişi ilk kez polikliniklere başvurdu. 8 bin 979 kutu ilaç ve nikotin bandı verildi" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın,9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye
'de her yıl 100 binden fazla kişinin doğrudan tütün kullanımına bağlı bir hastalıktan yaşamını kaybettiğini söyledi.
Akın, "Erkeklerde tüm kanser türlerine bağlı ölümlerin yüzde 35'ini, kadınlarda ise yüzde 15'inin nedeni sigaradır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90'ının nedeni yine sigaradır. Sigara kan dolaşımını ve damarları, kal sağlığını ve ağız sağlığını tehdit etmektedir. Bilindiği gibi günümüzde en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinden birisi sigara içimidir. Önlenebilir ola bu olumsuz alışkanlık ülkemizde ve dünyada ne yazık ki milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden konumunu halen sürdürmektedir" dedi.
Türkiye'de tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelenin tam bir devlet politikası haline geldiğini kaydeden Dr. Burhan Akın, "Ülkemizde son yıllarda tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinden doğan zararlardan bireylern doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesini önlemek için tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, tam bir devlet politikası haline gelmiştir. Bu amaçla vatandaşları bu kötü alışkanlıktan uzak tutma, koruma ve bilinçlendirme konusunda kararlı önlemler alınmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin oluşturulması ve bu bilincin artarak devam etmesini sağlamak amacıyla 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü olarak ilan edilmiştir" şeklinde konuştu.
Kayseri'de bu yıl itibariyle faaliyet gösteren 5 tane sigara bırakmak polikliniği bulunduğunu hatırlatan Dr. Akın, "Vatandaşlarımız bu polikliniklerden muayene olup ilaçlarını ücretsiz bir şekilde temin edebilirler. 2018 yılında polikliniklere ilk kez başvuran sayısı 6 bin 134, kontrol amaçlı başvuran kişi sayısı da 2 bin 573'tür. Ayrıca, polikliniklerimizde vatandaşlarımıza 8 bin 979 adet ilaç ve nikotin bandı verilmiştir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ