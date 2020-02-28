Kayserililerden İdlib'deki hain saldırıya tepki - Son Dakika
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Kayserililerden İdlib'deki hain saldırıya tepki

6 saat önce

Kayseri'de vatandaşlar, 33 askerin şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi.

Kayserililerden İdlib'deki hain saldırıya tepki, System.String[]

Kayseri'de vatandaşlar, 33 askerin şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi.


Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 33 asker için, Kayseri'deki vatandaşlar Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye slogan atan vatandaşlar, komando marşını okudu.


İdlib şehidinin cenazesi baba ocağında


Öte yandan, saldırıda şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün naaşı da, askeri uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na uçakla getirilen şehidin naaşı, daha sonra Develi ilçesine götürüldü. Şehidin naaşını, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve şehidin ailesi karşıladı. - KAYSERİ

Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
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