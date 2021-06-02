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Büyükkılıç'tan 15 Kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi - Son Dakika

Büyükkılıç'tan 15 Kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi

02.06.2021 15:08
Büyükkılıç'tan 15 Kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin bisiklet kullanma alışkınlarını geliştirmek ve bisiklet sürücülerine de güvenli sürüş ortamı sağlamak için 15 kilometrelik bisiklet yolu projesinin bu yıl içerisinde hayata geçirileceğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin bisiklet kullanma alışkınlarını geliştirmek ve bisiklet sürücülerine de güvenli sürüş ortamı sağlamak için 15 kilometrelik bisiklet yolu projesinin bu yıl içerisinde hayata geçirileceğini duyurdu. Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne de 3 kilometrelik bisiklet yolu yapılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın seçim beyannamesinde yer alan '150. Yılda 150 Proje' kapsamında özellikle bahar ve yaz aylarında motorlu araçların kullanımını azaltmak, insanların bisiklet kullanma alışkınlıklarını geliştirmek amacıyla bisiklet yolu yapımına bu yıl başlanacak.

15 KİLOMETRELİK MODERN BİSİKLET YOLU

Kentte yaşayan insanların, bisiklet kullanıcılarının güvenli bir güzergahta bisiklet ulaşımlarının sağlanması amacıyla 15 kilometrelik bisiklet yolu yapımı gerçekleştirilecek. Erciyes Üniversitesi, Talas Mevlana Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi güzergahlarında yapılması planlanan bisiklet yolları sayesinde hem gürültü ve hava kirliliği hem de motorlu trafik sıkışıklığının azaltılması hedefleniyor.

"DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, kentte bisiklet kültürünün arttığını belirterek, şunları söyledi: "Şehrimizde bisiklet kültürü gün geçtikçe artıyor. Şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreci bir ulaşım ağı oluşturabilmek için bisiklet yolu ağımızı bu yıl da genişleteceğiz. Ulaşım ihtiyacını güvenli ve sağlıklı bir şekilde karşılamak amacıyla etaplar halinde Bisiklet Yolu Projemizin 2021 yılı içerisinde yapılmasını planlıyoruz. Şimdiden bu projemizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bisiklet kullanıcılarımıza 'pedalınıza taş değmesin' diyoruz. Öte yandan çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" ilan etti. Tüm bisiklet kullanıcılarının Dünya Bisiklet Günü'nü de kutluyorum. "

MİLLET BAHÇESİ'NDE DE 3 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU OLACAK

Büyükkılıç, ayrıca 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde toplam 3 kilometrelik bisiklet yolları ve parkurlarının da yer alacağını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN İLK BİSİKLET PAYLAŞIM SİSTEMİ KAYBİS'E DEVAM

Başkan Büyükkılıç, öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS'in, 51 bisiklet istasyonu, 600 özel tasarlanmış bisiklet ve genişlemeye müsait yapısı, nitelikli, üst seviyede bilgi ve beceriye sahip personeliyle vatandaşlara hizmet ettiğini, Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS'in, sağlıklı yaşama kapı aralamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Büyükkılıç'tan 15 Kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi
Büyükkılıç'tan 15 Kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi
Büyükkılıç'tan 15 Kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Bisiklet, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Politika Büyükkılıç'tan 15 Kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi - Son Dakika


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