Kayserililerin Keyif Alacağı Bir Kocasinan İnşa Ediliyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde; 'Çevreye Saygılı, Benzersiz ve Akıllı Şehirler' konu başlığıyla Kayseri'yi daha da güzelleştireceklerini ve şehrin kültürüne uygun yeni yaşam alanlarıyla Türkiye'ye örnek olacaklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde; 'Çevreye Saygılı, Benzersiz ve Akıllı Şehirler' konu başlığıyla Kayseri'yi daha da güzelleştireceklerini ve şehrin kültürüne uygun yeni yaşam alanlarıyla Türkiye'ye örnek olacaklarını söyledi.



Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı proje ve uygulamalarla Türkiye'ye örnek teşkil etmesinin gurur verici olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların teveccühü ile yeni dönemde de hız kesmeden farklı çalışmaları hayata geçireceklerini ifade etti. Hayata geçirilmesi düşünülen yeni projeler hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, özellikle 'Benzersiz Şehirler' konu başlığıyla tarihi yapıları ve mekanları; şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getirerek, gelecek nesillere aktarılacağını vurgulayarak; "Özellikle şehrin yaşam kültürüne uygun yeni alanlar planlıyoruz. Kadim Erkilet'e Arabidin Projesiyle mahallemiz doğal yapısıyla uygun olarak yeniden inşa edilecek. İçerisinde sosyal donatıların, iş merkezlerinin ve yaşam alanlarının olacağı projemiz, tüm Türkiye'ye örnek olacak. Erkilet, tarihle iç içe doğal dokusu korunarak cazibe merkezi haline dönüşecek. Diğer yandan ise Hoca Hasan Medresesi'ni projelendirdik. Medrese aslına uygun yapıldıktan sonra gençlerimizin ve entelektüel camianın uğrak mekanı olacak. Birlik Hamamı'nı da aslına uygun şekilde bir hamam müzesi olarak inşa edeceğiz. Hıdı Rellez Gök Gözlem Evi Projesiyle Erkilet'in tepesinde Hızır ve İlyas köşkü diye bilinen yerle ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle görüştük. Buranın restorasyonunu biz yapacağız. Gök Gözlem evi olarak tarihi miraslarımıza katıp, burasını şehrimizin kullanımına açacağız. Doğa Köy Projesi ile doğayla iç içe, huzuru soluyacağınız doğal bir ortam sunacağız. Baraj kenarında Çevril ve Taşhan Mahallelerinin bulunduğu o bölgede farklı ebatlarda yaşam bölgesi projesini hazırladık. Çocuklarımız için ise Trafik Eğitim Parkı projesini hizmete sunacağız. Çocuklarımıza trafik eğitiminin verilebileceği bir alan inşa edeceğiz. Böylelikle şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmış oluyoruz ve bu anlamda farklı hizmetler sunacağız. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar, geçmişimizi geleceğe taşıma noktasında önemli bir yer tutmaktadır." ifadelerini kullandı. Çevreye Saygılı Şehirler ile Kayseri'yi daha da güzelleştireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunlardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi ile şehrimizin en güzel manzarasını millet bahçesiyle taçlandırıyoruz. Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri ve sosyal faaliyetler yapabileceği yaşam alanları planlıyoruz. Erkilet General Emir Merkezimizde çocuklarımızın yaptığı model uçakların burada uçurabilmeleri için modern bir pist yapacağız. Burada ayrıca gözlem kulesi olacak. Buraya gelen vatandaşlarımız hem Erkilet'i hem de bütün Kayseri'yi daha iyi şekilde seyredebilecek. Kuşçu Mesire Alanı ile de Kayseri'nin sosyal ihtiyacını karşılayacak, doğa aktivitesi ve hobi faaliyetlerinin yürütüleceği yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Baraj manzarasıyla vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirecekleri yeni bir alan kazandıracağız. 4 yılda 320 bin ağacı toprakla buluşturduk, yeni hedefimiz ise 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmaktır. Ahievran'da dönüşümle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı ve mahalleyi birbirine bağlayacak olan Ekolojik Köprü KENT BALKON, Kayseri'de bir ilk olacak. Çevreyi koruma noktasında KAYÇEV ile önemli hizmetler yapıyoruz. Bütün canlılara yönelik projeler geliştiriyoruz. Bunlardan biri olan Küçük Dostlar Ambulansı ile yaralı ve hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik bir şekilde kliniğe ulaştırıyoruz."



'Akıllı Şehirler' projesinin çevre ve toplumu olumlu etkileyen teknolojik bir şehir konsepti olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Projemizde, Akıllı Aydınlatma, Akıllı Atık Yönetimi ve Akıllı Belediyecilik Hizmetleri yer alıyor. Elektrik şebekesi ve kablosuz haberleşme kullanılarak geliştirilen akıllı aydınlatma sistemi, dış mekanlarda yoğunluğa göre artan ve azalan sokak lambalarıyla birçok kolaylık ve tasarruf imkanı sağlayacak. Akıllı Atık Yönetimi'nde kablosuz haberleşme ağlarını kullanarak, yer altı ile yer üstü atık toplama veya çöp konteynerlerinin içini ölçümleyip, merkezi sisteme rapor vererek, çöp toplama araçlarının rotalarını akıllı bir şekilde çizmelerini ve böylelikle yakıt tasarrufu sağlayacağız" dedi. - KAYSERİ

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