Son Dakika Haberleri: Kayserinin Yıldız Raketleri Belli Oldu

Kayserinin Yıldız Raketleri Belli Oldu

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Yıldız Kız-Erkek Tenis İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Kayserinin Yıldız Raketleri Belli Oldu, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Yıldız Kız-Erkek Tenis İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

25 Şubat- 06 Mart 2019 tarihleri arasında Sümer Kampüsü Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara yıldız erkeklerde 8 takımdan 32 sporcu ve yıldız kızlarda 6 takımdan 24 sporcu olmak üzere toplam 14 okuldan 56 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Oldukça çekişmeli geçen turnuvada dereceye giren okullarımız 10-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Tenis Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakalarında ilimizi temsil edecekler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Tenis, Spor
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