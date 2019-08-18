Son Dakika Haberleri: Kayserispor 0-1 Alanyaspor
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Kayserispor 0-1 Alanyaspor

34 dakika önce

Maçtan dakikalar5. dakikada hava topu mücadelesinde yerde kalan Kayserispor'dan Alpay Çelebi, maça devam edemedi.

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Maçtan dakikalar

5. dakikada hava topu mücadelesinde yerde kalan Kayserispor'dan Alpay Çelebi, maça devam edemedi. Bu oyuncunun yerine oyuna Ziya Alkurt dahil oldu.

27. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu kapan Siopis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Rienstra'nın ceza alanına yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

37. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Lopes'in kale önüne gönderdiği pasta,savunmanın arkasına koşu yapan Ziya Alkurt, önünden geçen topa dokunamayınca kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

61. dakikada Ceyhun'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı.

79. dakikada sol kanattan yapılan ortada Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Salih'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı.

85. dakikada Djalma'nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.

86. dakikada Djalma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa dokunan Cisse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

90. dakikada kaleci İsmail'in uzun topuyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin sert şutunda kaleci Marafona topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrası Henrique'nin ağlara giden golü 'VAR' değerlendirmesi sonucu iptal edildi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Tugay Numanoğlu xx, Mustafa Sönmez xx, Salih Mazlum xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail x, Abdennour xx, Poulain x, Umut x, Henrique xxx, Lopes xx, Atilla x, Alpay ? (Ziya dk. 6 x) (Bilal dk. 78 x ), Djedje xx, Rienstra x (Emre dk. 89 ?), Mensah xx

Yedekler: Doğan, Ramazan, Nurettin, Aksel, Sakıb, Mert, Yasir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Alanyaspor: Marafona xxx, Ceyhun xx (Salih dk. 79 xx), Efecan xx (Bammou dk. 90 ?), Cisse xxx, Fernandes x (Djalma dk. 70 xx), Bakasetas xx, Nsakala xx, Welinton xx, Fuertes xx, Siopis xx, Caulker xx

Yedekler: Haydar, Kaan, Hasan, Onur, Tzavellas, Tayfur, Taha

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Cisse (dk. 86) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Atilla, Abdennour, Henrique, Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Cisse (Alanyaspor)
Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Çelebi, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:37 
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