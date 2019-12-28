Kayserispor 16 eksikle Trabzon'da! Trabzonspor'un iddaa oranı...

Bu bir ilandır



Sezona Hikmet Karaman'la başlayan, 2 maçlık Samet Aybaba dönemi sonrası dümene Bülent Uygun'u geçiren Kayserispor, yönetim kanadında da ciddi çalkantılar yaşadı.



Berna Gözbaşı'nın başkanlığa gelmesiyle Bülent Uygun ile yükselişe geçerler mi derken, önce Bülent Uygun depremi yaşandı, Trabzon yolculuğu öncesi de Lung ve Abdennour'un kafilede yer almadığı açıklandı.

EKSİK SAYISI 16'YA ÇIKTI, TRABZONSPOR'UN İDDAA ORANI DİBİ GÖRDÜ!



Takımdan ayrılan Adebayor, Umut Bulut, Şamil Çinaz, Atila Turan, Bilal Başaçıkoğlu ile birlikte Miguel Lopes'in cezası takımın belini bükmüştü.



Silviu Lung, Bernard Mensah ve Aymen Abdennour'un sakatlığı var; Kravets'in durumu ise maç saati belli olacak.



Pedro Henrique, Levent Gülen, Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, Benoit Poulain ve Ben Rienstra zaten hazır değil, sezon başına göre toplam eksik sayısı 16'ya çıktı.



Trabzonspor'un iddaa oranı 1,08 seviyesine kadar düştü ama Misli.com'da fırsat var!



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SÖRLOTH KRALLIKTA ZİRVEDE, YANINDA STURRIDGE VE NWAKAEME DE VAR!



Trabzonspor'un Norveçli forveti Sörloth, 10 golle ligde takımın en golcü oyuncusu durumunda. Nwakaeme 4, Sturridge ise 2 golle onu izliyor.



Tüm resmi maçları hesaba kattığımızda 13 golü bulunan Norveçli yıldız, kupada attığı gollerle gol sayısını 5'e yükselten İngiliz Sturridge ve 5 gol 6 asistle hücumun her alanında katkı yapan Nijeryalı Nwakaeme ile Trabzonspor hücum hattı tek başına 4 gol bulabilir mi?



Bu tercihin iddaa oranı 2,10! Hemen Misli.com'a üye ol, golleri uzaktan izleme...



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