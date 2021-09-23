Kayserispor 2.Başkanı Ali Çamlı: "Galatasaray'ı yenmek büyük gurur" - Son Dakika

Yukatel Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada; "Galatasaray'ı yenmek büyük gurur" dedi.

Yukatel Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, 3-0 kazandıkları Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada; "Biz sadece bir maç kazandık. Ligin daha başındayız. 48 yıl sonra sahamızda Galatasaray'ı yenmek bizim için büyük gurur. Galatasaray çok değerli bir kulüp. Başında çok değerli bir hocaları var. Galatasaray'ı 3-0 gibi net bir skorla yenmek önemli ama şımarmayacağız" dedi.

Kayserispor'un çok daha başarılı günlere ilerleyeceğini ifade eden Ali Çamlı, "Bizim ligde hedeflerimiz var. Küme düşme korkusu yaşayan değil üst sıralara oynayan bir takım olacak. İyi bir ekip kurduk. Her maça da galibiyet parolası ile çıkıyoruz. Haddimizi bilerek oynuyoruz. İyi de oynuyoruz. Galatasaray maçının zaferine imza atan teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)