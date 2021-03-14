Kayserispor 2 maç sonra kaybetti
14.03.2021 08:55
Hes Kablo Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından ligin 30.haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Hes Kablo Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından ligin 30.haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Hes Kablo Kayserispor, sahasında konuk ettiği maçta Galatasaray'a boyun eğdi. Ligin 28.haftasında Çaykur Rizespor 2-1 ve 29.haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Sarı Kırmızılılar ligin 30.haftasında oynadığı maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Ligde iki maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 31 puanda kaldı. Hes Kablo Kayserispor, ligin 31.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Karagümrük'e konuk olacak. - KAYSERİ
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