Kayserispor 2 maç sonra kaybetti

Hes Kablo Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından ligin 30.haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Hes Kablo Kayserispor, sahasında konuk ettiği maçta Galatasaray'a boyun eğdi. Ligin 28.haftasında Çaykur Rizespor 2-1 ve 29.haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Sarı Kırmızılılar ligin 30.haftasında oynadığı maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Ligde iki maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 31 puanda kaldı. Hes Kablo Kayserispor, ligin 31.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Karagümrük'e konuk olacak. - KAYSERİ