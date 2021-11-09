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Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor - Son Dakika

Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor

09.11.2021 16:10
Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 2 maçı kaybetmedi ve 4 puan hanesine yazdırdı.

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 2 maçı kaybetmedi ve 4 puan hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de orta sıralarda yer alan Yukatel Kayserispor ligde son 2 haftada topladığı puanlar ile umutlarını artırdı. Sarı kırmızılılar ligin 11. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken, ligin 12. haftasında da deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. 2 maçta 4 gol atan Kayserispor kalesinde ise 3 gol gördü.

15 puanı bulunan Kayserispor ligin son 13. haftasında sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor - Son Dakika


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