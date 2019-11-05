Kayserispor 21 hafta sonra gol yemedi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de 21 hafta sonra bir maçı gol yemeden noktaladı.



Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta sonra galip gelerek ilk 3 puanını alan İstikbal Mobilya Kayserispor, hem kötü gidişe 'dur' dedi hem taraftarı ile barıştı, hem de çok uzun bir aradan sonra bir müsabakayı gol yemeden noktaladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde en son geçen sezon deplasmanda oynadığı Konyaspor maçında kalesini gole kapatmıştı. O maçı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, o günden bugüne gelen süreçte oynadığı lig maçlarının tamamında kalesinde gol gördü. Ta ki, Fenerbahçe maçına kadar. Fenerbahçe'nin bir çok pozisyonu cömertçe harcayarak gol atamadığı müsabakayı kaptan Umut'un golü ile 1-0 kazanan Kayserispor, 21 hafta sonra bir maçı gol yemeden noktalamış oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor'un 24 Şubat 2019'da oynadığı Konyaspor maçı ve sonrasında oynadığı müsabakalar şöyle:



(2018-2019 sezonu)



Konyaspor-Kayserispor 0-1



Kayserispor- Beşiktaş 2-2



Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0



Kayserispor- Başakşehir 1-1



Sivasspor-Kayserispor 1-3



Kayserispor- Ankaragücü 0-2



Galatasaray-Kayserispor 3-1



Kayserispor-Alanyaspor 1-1



Trabzonspor-Kayserispor 4-2



Kayserispor- Kasımpaşa 2-1



Akhisarspor-Kayserispor 2-2



Kayserispor-Erzurumspor 0-2



(2019-2020 sezonu)



Kayserispor-Alanyaspor 0-1



Ankaragücü-Kayserispor 1-1



Kayserispor-Galatasaray 2-3



Antalyaspor-Kayserispor 2-2



Kayserispor- Denizlispor 1-1



Konyaspor-Kayserispor 2-1



Göztepe-Kayserispor 4-0



Kayserispor-Kasımpaşa 1-1



Yeni Malatya-Kayserispor 4-0



Kayserispor-Fenerbahçe 1-0 - KAYSERİ