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Kayserispor 27 yaşındaki defans oyuncusu Atila Turan ile yollarını ayırdı.
6 saat önce
Kayserispor 27 yaşındaki defans oyuncusu Atila Turan ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
Kayserispor 27 yaşındaki defans oyuncusu Atila Turan ile yollarını ayırdı. - İSTANBUL
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