Son Dakika Haberleri: Kayserispor 27 yaşındaki defans oyuncusu Atila Turan ile yollarını ayırdı.
Son Dakika Spor Kayserispor 27 yaşındaki defans oyuncusu Atila Turan ile yollarını ayırdı. - Son Dakika Spor

Kayserispor 27 yaşındaki defans oyuncusu Atila Turan ile yollarını ayırdı.

6 saat önce

Kayserispor 27 yaşındaki defans oyuncusu Atila Turan ile yollarını ayırdı.

Kayserispor 27 yaşındaki defans oyuncusu Atila Turan ile yollarını ayırdı., System.String[]

Kayserispor 27 yaşındaki defans oyuncusu Atila Turan ile yollarını ayırdı. - İSTANBUL

Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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