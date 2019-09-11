Kayserispor 28 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor, 28 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.



İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda mücadele vereceği takım kadrosunu belirledi. Transfer Tescil döneminin sona ermesinden sonra kulüplere verilen süre doldu ve sarı kırmızılı takım, 28 kişilik oyuncu kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na bildirdi.



Buna göre Kayserispor takımının 28 kişilik kadrosu ve forma numaraları şu şekilde:



1 Hakan Arıkan



4 Emmanuel Adebayor



5 Aymen Abdennour



6 Benoit Jean Poulain



7 Bilal Başacıkoğlu



8 Hasan Hüseyin Acar



9 Umut Bulut



10 Pedro Henrique Medina



11 Artem Kravets



13 Miguel Lopes



15 Atila Turan



22 Levent Gülen



24 Mert Kula



27 Dja Djedje



29 Paul Georges Ntep



32 Yasir Subaşı



33 Silviu Lung



38 Ben Rienstra



43 Bernard Mensah



61 Ziya Alkurt



66 Şamil Çinaz



77 Andryan Oliveira Tavares



95 İsmail Çipe



Ahmet Zekeriya Kartal



Furkan Polat



Mustafa Buğra İlter



Ercan Çifci



Abdullah Gürbüz - KAYSERİ