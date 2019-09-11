Kayserispor 28 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor, 28 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda mücadele vereceği takım kadrosunu belirledi. Transfer Tescil döneminin sona ermesinden sonra kulüplere verilen süre doldu ve sarı kırmızılı takım, 28 kişilik oyuncu kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na bildirdi.
Buna göre Kayserispor takımının 28 kişilik kadrosu ve forma numaraları şu şekilde:
1 Hakan Arıkan
4 Emmanuel Adebayor
5 Aymen Abdennour
6 Benoit Jean Poulain
7 Bilal Başacıkoğlu
8 Hasan Hüseyin Acar
9 Umut Bulut
10 Pedro Henrique Medina
11 Artem Kravets
13 Miguel Lopes
15 Atila Turan
22 Levent Gülen
24 Mert Kula
27 Dja Djedje
29 Paul Georges Ntep
32 Yasir Subaşı
33 Silviu Lung
38 Ben Rienstra
43 Bernard Mensah
61 Ziya Alkurt
66 Şamil Çinaz
77 Andryan Oliveira Tavares
95 İsmail Çipe
Ahmet Zekeriya Kartal
Furkan Polat
Mustafa Buğra İlter
Ercan Çifci
Abdullah Gürbüz - KAYSERİ