Son Dakika Haberleri: Kayserispor 28 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi
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Kayserispor 28 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, 28 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Kayserispor 28 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, 28 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda mücadele vereceği takım kadrosunu belirledi. Transfer Tescil döneminin sona ermesinden sonra kulüplere verilen süre doldu ve sarı kırmızılı takım, 28 kişilik oyuncu kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na bildirdi.

Buna göre Kayserispor takımının 28 kişilik kadrosu ve forma numaraları şu şekilde:

1 Hakan Arıkan

4 Emmanuel Adebayor

5 Aymen Abdennour

6 Benoit Jean Poulain

7 Bilal Başacıkoğlu

8 Hasan Hüseyin Acar

9 Umut Bulut

10 Pedro Henrique Medina

11 Artem Kravets

13 Miguel Lopes

15 Atila Turan

22 Levent Gülen

24 Mert Kula

27 Dja Djedje

29 Paul Georges Ntep

32 Yasir Subaşı

33 Silviu Lung

38 Ben Rienstra

43 Bernard Mensah

61 Ziya Alkurt

66 Şamil Çinaz

77 Andryan Oliveira Tavares

95 İsmail Çipe

Ahmet Zekeriya Kartal

Furkan Polat

Mustafa Buğra İlter

Ercan Çifci

Abdullah Gürbüz

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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