Kayserispor 3 futbolcuyla anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor 3 futbolcuyla anlaştı - Son Dakika Spor

Kayserispor 3 futbolcuyla anlaştı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Kayserispor 3 futbolcuyla anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri ekibi, verdiği asker selamından sonra Alman takımı St. Pauli'nin sözleşmesini feshettiği Türk futbolcu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Hırvatistanın Rijeka kulübünde forma giyen Zoran Kvrzic ile 2,5 yıllık anlaşmaya varan Kayserispor ayrıca Çekya 1. Lig takımlarından Mlada Boleslav'da forma giyen Bosna Hersekli forvet Muris Mesanovic ile de 6 aylık sözleşme imzaladı.

Öte yandan 3 futbolcunun da takımın Antalya'daki kampına katıldıkları da öğrenildi.

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti
Jesse Sekidika: Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti Yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Mane "Ben kral değilim" sözleriyle alkış aldı

Son Dakika Haberleri
01:55 Balıkesirspor'da şok gelişme - Son Dakika Spor
01:37 Beşiktaş TRC İnşaat son 16 turuna kaldı! - Son Dakika Spor
00:54 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
00:48 Ajax, Matthijs de Ligt'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor - Son Dakika Spor
00:34 İletişim Başkanlığından "Sporda Şiddetsiz İletişim" Projesi - Son Dakika Spor
23:24 Antalyaspor, Sinan Gümüş, Dusko Tosic ve Ragnar Sigurdsson'u transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 02:54:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor 3 futbolcuyla anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]