Kayserispor 3 maç sonra kaybetti - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 3 hafta sonra maç kaybetti.

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor, 3 maç sonra mağlup oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tehir edilen liglerin 12 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden başladığı gün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan ve sahadan 2-1 yenik ayrılan Kayserispor, o maçtan sonra ilk kez Rize deplasmanında mağlup oldu.

Fenerbahçe maçı sonrasında oynadığı Gençlerbirliği (2-0), Sivasspor (2-0) ve Beşiktaş (3-1) maçlarını kazanarak hanesine 9 puan yazdıran Sarı Kırmızılılar, Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta 3-2 yenilerek galibiyet serisini noktaladı.

Hes Kablo Kayserispor, liglerin yeniden devam ettiği günden bu yana oynadığı 5 maçta 10 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Bu hafta sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sarı Kırmızılılar, 31 puanla 16. sırada yeralıyor.

(İHA)