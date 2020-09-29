Kayserispor 3 maçta 2 gol attı

Hes Kablo Kayserispor oynadığı 3 maçta 2 gol kaydetti.

Süper Ligde 3. hafta sonrasında Hes Kablo Kayserispor 3 puanda kaldı. Lige galibiyetle başlayan ve ardından oynadığı iki maçta da mağlubiyetle ayrılan Sarı-kırmızılılar, rakip filelere sadece 2 gol atabildi. Kasımpaşa ve Erzurumspor maçlarında birer gol atan sarı kırmızılılar, Alanyaspor maçında gol atma başarısı gösteremedi. Hes Kablo Kayserispor'un şu ana kadar ligde attığı iki gole yabancı oyuncular imza koydu. Kayserispor'un bu sezonki ilk golünü Zoran Kvrzic atarken ilk penaltı golünü de Pedro Henrique kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor ligin 4.haftasında Cuma günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)