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Son dakika haberi! Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

24.12.2021 16:08
Son dakika haberi! Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 3 maçtır galibiyete hasret.Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 3 maçtır galibiyete hasret.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan sarı kırmızılılar ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile 0-0 ve ligin 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 3 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar son oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sahadan beraberlikle ayrıldı ve puanını 21 yaptı. Kayserispor son 3 maçta 4 gol atarken kalesinde ise 6 gol ördü. Kayserispor ilk yarının son maçında Pazartesi günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılıların oynadığı son 3 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Beşiktaş-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

Yeni Malatyaspor-Kayserispor 2-2

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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