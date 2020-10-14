Kayserispor 30 kişilik kadroyu bildirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede 14 yabancı futbolcu, 16 yerli futbolcu yer aldı. Daniel Avramovski'nin isminin olmadığı listede isimler.

Süper Lig takımları, 2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 30 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu 'na bildirdi. Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası Hes Kablo Kayserispor da, 30 kişilik A Takım oyuncu listesini Federasyona gönderdi.

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