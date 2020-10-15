Kayserispor 30 kişilik kadroyu bildirdi - Son Dakika

Kayserispor 30 kişilik kadroyu bildirdi

15.10.2020 00:57
Kayserispor 30 kişilik kadroyu bildirdi, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na 30 kişilik futbolcu kadrosunu bildirdi.

Hes Kablo Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na 30 kişilik futbolcu kadrosunu bildirdi.

Süper Lig takımları, 2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 30 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası Hes Kablo Kayserispor da, 30 kişilik A Takım oyuncu listesini Federasyona gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede 14 yabancı futbolcu, 16 yerli futbolcu yer aldı. Daniel Avramovski'nin isminin olmadığı listede isimler.

Kaleciler: Silviu Lung, İsmail Çipe, Abdulkadir Taşdan,

Defans: Dimitrios Kolovetsios, Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic, Karahan Yasin Subaşı, Adem Doğan, Aziz Behich Eraltay, Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Barış Emirhan Doğan

Orta Saha: Aaron Justin Lennon, Harrison Manzala, Yaw Ackah, Manuel Fernandes, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Muğdat Çelik, İlhan Depe, Hasan Hüseyin Acar, Joseph Attamah, Okan Acar, Ahmet Zekeriyya Kartal,

Forvet: Denis Alibec, Wilfried Kanga, Ömer Uzun, İlhan Parlak, - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Hes Kablo, Futbolcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 30 kişilik kadroyu bildirdi - Son Dakika Spor

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