Son Dakika Haberleri: Kayserispor 32 futbolcuya lisans çıkardı
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Kayserispor 32 futbolcuya lisans çıkardı

47 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, yeni sezon öncesinde 32 futbolcuya lisans çıkardı.

Kayserispor 32 futbolcuya lisans çıkardı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, yeni sezon öncesinde 32 futbolcuya lisans çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesindeki İstikbal Mobilya Kayserispor sayfasında saat 14.00 itibariyle 32 futbolcuya lisans çıktığı tespit edildi. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Abdullah Gürbüz, Adem Doğan, Ahmet Kürşat Kılıç, Aksel Aktaş, Alpay Çelebi, Artem Kravets, Atila Turan, Aymen Abdennour, Benoit Guy Jean Poulain, Ben Reinstra, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Brice Florentin Dja Djedje, Doğan Alemdar, Emre Demir, Ercan Çifci, Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin Acar, Hugo Miguel de Almeida Costa Lopes, İsmail Çipe, Karahan Yasir Subaşı, Mehmet Eray Özbek, Mert Kula, Mustafa Buğra İlter, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique Konzen Medina da Silva, Ramazan Emirhan Civelek, Sakıb Aytaç, Silviu Lung, Şamil Çinaz, Umut Bulut ve Ziya Alkurt'un lisans işlemleri gerçekleştirildi. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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