Son Dakika Haberleri: Kayserispor 4 maç yapacak
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Kayserispor 4 maç yapacak

3 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.

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İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.

İlk etap kamp çalışmalarını Kayseri'de tamamlayarak ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'nın Seefeld kentinde giden İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 haftalık süreçte 4 hazırlık maçı oynayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, "Önümüzdeki 2 hafta boyunca Avusturya'da kamp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu zaman zarfında 4 hazırlık maçı oynayacağız" dedi.

Sarı Kırmızılılar, İspanya'nın Eibar, Avusturya'nın Red Bull Salzburg, Almanya'nın Freiburg ve İtalya'nın Genoa takımları ile hazırlık maçı yapacak. Sarı kırmızılı takımın maç takvimi şöyle:

21 Temmuz: Eibar (İspanya)

24 Temmuz: Red Bull Salzburg (Avusturya)

26 Temmuz: Freiburg (Almanya)

30 Temmuz: Genoa (İtalya) - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
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