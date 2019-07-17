Kayserispor 4 maç yapacak
3 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
, Avusturya
kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.
İlk etap kamp çalışmalarını Kayseri'de tamamlayarak ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'nın Seefeld kentinde giden İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 haftalık süreçte 4 hazırlık maçı oynayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, "Önümüzdeki 2 hafta boyunca Avusturya'da kamp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu zaman zarfında 4 hazırlık maçı oynayacağız" dedi.
Sarı Kırmızılılar, İspanya
'nın Eibar
, Avusturya'nın Red Bull Salzburg
, Almanya
'nın Freiburg
ve İtalya
'nın Genoa takımları ile hazırlık maçı yapacak. Sarı kırmızılı takımın maç takvimi şöyle:
21 Temmuz: Eibar (İspanya)
24 Temmuz: Red Bull Salzburg (Avusturya)
26 Temmuz: Freiburg (Almanya)
30 Temmuz: Genoa (İtalya) - KAYSERİ
Galatasaray, Okan Kocuk ile anlaşmaya vardı Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok Kayserispor'dan Eray İşcan açıklaması: Geri dönüşü 5-6 ay sürecek Yıldız oyuncu Mesut Özil'in yeni tarzıyla dalga geçti