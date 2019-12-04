Son Dakika Haberleri: Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi
Son Dakika Spor Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi - Son Dakika Spor

Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 10 gol yedi.

Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 10 gol yedi.


Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde de refaha erişemiyor. Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında Samet Aybaba ile devam eden sarı kırmızılı takım son 4 maçına Bülent Uygun yönetiminde çıktı.


Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 3 maçı kaybederken kalesinde de 10 gol gördü. Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1, sahasında Sivasspor'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçından da 4-1 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.


7 puanla 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Gaziantep ve Trabzonspor ile oynadıktan sonra ligin ilk yarısını tamamlayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paul Ntep sözleşmesini feshetti
Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü! Ali Koç'tan TFF, MHK ve VAR isyanı! Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması: "Her zaman destekçisiyiz"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]