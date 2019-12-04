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Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 10 gol yedi.

Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 10 gol yedi.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde de refaha erişemiyor. Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında Samet Aybaba ile devam eden sarı kırmızılı takım son 4 maçına Bülent Uygun yönetiminde çıktı.

Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 3 maçı kaybederken kalesinde de 10 gol gördü. Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1, sahasında Sivasspor'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçından da 4-1 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.

7 puanla 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Gaziantep ve Trabzonspor ile oynadıktan sonra ligin ilk yarısını tamamlayacak.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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