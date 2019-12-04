Son Dakika Haberleri: Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi
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Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi

7 saat önce

Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 3 maçı kaybederken kalesinde de 10 gol gördü.

Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi, System.String[]

Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 3 maçı kaybederken kalesinde de 10 gol gördü. Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1, sahasında Sivasspor'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya


Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçından da 4-1 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.


7 puanla 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Gaziantep ve Trabzonspor ile oynadıktan sonra ligin ilk yarısını tamamlayacak.


İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:00 
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