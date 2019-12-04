Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi

Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 3 maçı kaybederken kalesinde de 10 gol gördü. Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1, sahasında Sivasspor'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya



Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçından da 4-1 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.



7 puanla 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Gaziantep ve Trabzonspor ile oynadıktan sonra ligin ilk yarısını tamamlayacak.



