Son Dakika Haberleri: Kayserispor 5 Eksikle Sivas'a Gidiyor

Kayserispor 5 Eksikle Sivas'a Gidiyor

26 dakika önce

Sivasspor'un konuğu olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmana 5 futbolcusundan yoksun gidecek.

Kayserispor 5 Eksikle Sivas'a Gidiyor, System.String[]
Sivasspor'un konuğu olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmana 5 futbolcusundan yoksun gidecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'un konuğu olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdikten sonra karayolu ile deplasmana gidecek. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan sarı kırmızılılar, Sivasspor karşısında 5 futbolcusundan yoksun mücadele verecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah, Asamoah Gyan ve Oleksandr Kucher forma giyemeyecek.

Ukrayna milli takımından hafif sakatlık ile dönen Artem Kravets ile sakatlığından ötürü Kamerun milli takım kadrosundan çıkarılan ve tedavi altına alınan Kana Biyik ise oynayabilecek duruma geldi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:54 Kaynak: İHA

Sivasspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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