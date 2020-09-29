Kayserispor 5 gol yedi

Hes Kablo Kayserispor ligin ilk 3 haftasında kalesinde 5 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor, lige 1-0'lık Kasımpaşa galibiyeti ile başladı. Kasımpaşa maçından sonra oynadığı 2 maçta Sarı-Kırmızılılar kalesinde 5 gol gördü. Aytemiz Alanyaspor karşısında kalesinde 2 gol gören Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ise kalesinde 3 gol gördü.
Sarı Kırmızılılar, 1 gol atıp 5 gol yedeği ilk 3 hafta sonrasında -4 averajlı oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:02 - Kaynak: İHA
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