Son Dakika Haberleri: Kayserispor 5.kez yenildi
Son Dakika Güncel Haber

Kayserispor 5.kez yenildi

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'e 5. kez kötü başladı.

Kayserispor 5.kez yenildi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'e 5. kez kötü başladı. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, son 10 sezonda 5. kez lige kötü başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a tek golle mağlup olan sarı kırmızılılar, Süper Lig'deki son 10 sezonda 3 kez kazanarak 2 kez berabere kalarak 5 kez de mağlup olarak lige start verdi. İstikbal Mobilya Kayserispor'un Süper Lig'deki son 10 sezona başlangıç maçları ve sonuçları şöyle: 2009-2010 : Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0 2010-2011 : Başakşehir-Kayserispor 0-2 2011-2012 : Bursaspor-Kayserispor 3-0 2012-2013 : Kayserispor-Bursaspor 0-1 2013-2014 : Kayserispor- Sivasspor 1-0 2015-2016 : Osmanlıspor-Kayserispor 1-1 2016-2017 : Kayserispor-Akhisarspor 0-2 2017-2018 : Galatasaray-Kayserispor 4-1 2018-2019 : Kayserispor- Antalyaspor 2-0 2019-2020 : Kayserispor-Alanyaspor 0-1
(İHA)
İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldı
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a müjde! Monaco, Nikola Kalinic'i de alıyor Mehmet Topal, Galatasaray'a imza atıyor! Fatih Terim devreye girdi İstifa kararından geri dönen Hasan Şaş yaşananları anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:42:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor 5.kez yenildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]