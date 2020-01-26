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Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'un galibiyet özlemi 5 haftaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:39 Kaynak: İHA
Hes Kablo Kayserispor'un galibiyet özlemi 5 haftaya çıktı.
Hes Kablo Kayserispor, galibiyete hasret. Sarı-Kırmızılılar ligin 14.haftasında Çaykur Rizespor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Sarı-Kırmızılılar, 15.haftada Gaziantep'e 3-0, 16.haftada Medipol Başakşehir'e 4-1, 17.haftada Trabzonspor'a 6-2, 18.haftada Alanyaspor'a 5-1 mağlup olurken 19.haftada Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. - KAYSERİ
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